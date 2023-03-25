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روسيا تندد بتسليم سلوفاكيا مقاتلات ميغ 29 لنظام كييف

2023-03-24

موسكو-سانا

نددت روسيا بتسليم سلوفاكيا مقاتلات ميغ 29 لنظام كييف، معتبرة ذلك خطوة غير ودية، وانتهاكاً صارخاً لالتزامات براتيسلافا الدولية بعدم إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية روسية الصنع دون موافقة موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني قولها في بيان اليوم: إن “تصريح وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف نادي بنقل أربع مقاتلات ميغ 29 إلى أوكرانيا خطوة غير ودية ضد روسيا”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التصرف يهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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