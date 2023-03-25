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إصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

أرشيف

2023-03-24

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في القدم.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً في حي باب حطة بمدينة القدس المحتلة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

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