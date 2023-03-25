السفير الروسي في لندن: موسكو لن تبادر إلى تطبيع علاقاتها مع بريطانيا

لندن-سانا

أعلن السفير الروسي في لندن أندريه كيلين أن بلاده لن تبادر إلى تطبيع العلاقات مع لندن التي أقدمت على معاداة روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كيلين قوله في تصريح اليوم: “نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كلياً، وهذا يضعنا بعيداً جداً عن بعضنا البعض” مشيراً إلى أن البريطانيين هم المبادرون بإظهار العداء تجاه بلاده.

وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية، وقال: “نحن لن نكون المبادرين لتحسينها، سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج وفهم الحاجة لترميم العلاقة”.

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