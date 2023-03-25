الخارجية الفلسطينية: إعلان الاحتلال مخططات استيطانية جديدة انتهاك للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لإقامة أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وينهي أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن هذا الإعلان يهدف إلى توسيع المشاريع الاستيطانية، والتي من شأنها قطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، ويقضي بشكل نهائي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مخططات الاحتلال الاستيطانية الجديدة تشكل استخفافاً بالمجتمع الدولي، ولا سيما القرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية الاستعمارية.

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