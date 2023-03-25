SCS-NET
الشريط الإخباري

الخارجية الفلسطينية: إعلان الاحتلال مخططات استيطانية جديدة انتهاك للقانون الدولي

2023-03-24

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لإقامة أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وينهي أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن هذا الإعلان يهدف إلى توسيع المشاريع الاستيطانية، والتي من شأنها قطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، ويقضي بشكل نهائي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مخططات الاحتلال الاستيطانية الجديدة تشكل استخفافاً بالمجتمع الدولي، ولا سيما القرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية الاستعمارية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

القدس المحتلة-سانا أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل عدم جدية المواقف الدولية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved