الصين تحذر الولايات المتحدة من عواقب انتهاك مياهها الإقليمية

بكين-سانا

دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة إلى وقف سلوكها الاستفزازي بعد إقدام مدمرة أمريكية على انتهاك المياه الإقليمية للصين قبالة جزر شيشا للمرة الثانية اليوم، محذرة من العواقب الوخيمة لهذه الاستفزازات.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة تان كه في قوله في بيان اليوم: إن قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني قامت بتعقب ومراقبة المدمرة الأمريكية يو إس إس ميليوس وفقاً للقانون وأخبرتها بالابتعاد، مؤكداً أن هذا التدخل الأمريكي قوض بشكل خطير السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وانتهك بشدة سيادة الصين وأمنها وكذلك القانون الدولي، وحذر المتحدث الصيني من العواقب الوخيمة لمواصلة الجانب الأمريكي استفزازاته.

وأكد المتحدث أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وأمنها وكذلك السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وكان الجيش الصيني حذر في وقت سابق اليوم سفينة حربية أمريكية دخلت المياه المحيطة بجزر باراسيل وطلب منها مغادرة المنطقة.

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