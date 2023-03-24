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زاخاروفا تسخر من ماكرون: متى ستزود الفرنسيين بالأسلحة حفاظاً على الديمقراطية

2023-03-24

موسكو-سانا

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ماريا زاخاروفا من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول إمداده النظام في أوكرانيا بالأسلحة “دعما للديمقراطية”.

وعلقت زاخاروفا في قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام على الاحتجاجات العارمة التي تشهدها فرنسا حالياً ضد مشروع تعديل نظام التقاعد بالقول: “متى سيبدأ ماكرون بإمداد المواطنين الفرنسيين بالأسلحة للحفاظ على الديمقراطية وسيادة البلاد”.

وكان آلاف الفرنسيين شاركوا في إضرابات واحتجاجات خرجت في أنحاء البلاد احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد.

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