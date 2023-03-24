الذهب يسجل تقلباً بالأسعار

واشنطن-سانا

سجلت أسعار الذهب اليوم أرقاماً مختلفة بعدما بدد ارتفاع الدولار الدعم الذي تلقاه المعدن الأصفر من انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليسجل 1996.19 دولاراً للأوقية متحركاً في نطاق 20 دولاراً تقريباً، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1997.50 دولاراً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.22 دولاراً للأوقية، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 965.94 دولاراً، كما انخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1404.45 دولارات.