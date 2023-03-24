القوات العراقية تقضي على عدد من الإرهابيين في محافظة ديالى

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية على عدد من الإرهابيين خلال غارات جوية على مواقعهم في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وبمعلومات دقيقة جداً من مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو ضربات جوية موجعة لأهداف وكهوف ومضافات مفارز (داعش) الإرهابية في قاطع عمليات ديالى”.

وكانت الشرطة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم القبض على أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

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