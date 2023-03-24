الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن قمع الشركات الأجنبية

بكين-سانا

طالبت الصين الولايات المتحدة باحترام اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير مبرر.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ قولها عقب ظهور الرئيس التنفيذي لشركة (تيك توك) في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي أمس: “إن الحكومة الأمريكية لم تعط أي دليل على أن تيك توك يشكل تهديداً لأمنها القومي، لكنها قامت مراراً وتكراراً بافتراض الجرم وقمع الشركات ذات الصلة بشكل غير معقول”، معتبرة أن اقتراح بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي حظر تطبيق (تيك توك) يشكل اضطهاداً سياسياً.

ودعت نينغ الجانب الأمريكي إلى توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة، ولافتة إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات بموجب القانون، وأنها لم ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد جمع أو توفير البيانات والمعلومات والاستخبارات الموجودة في دول أجنبية بطريقة تنتهك القوانين المحلية.

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