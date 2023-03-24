كتاب جديد للدكتور محمد الحوراني يكشف خفايا التغلغل الإسرائيلي في العراق

دمشق-سانا

يسلط كتاب (التغلغل الإسرائيلي في العراق من الثورات الكردية إلى الحكومات الانتقالية) لرئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني الضوء على المؤامرات التي تعرض لها العراق والأحقاد الصهيونية الدفينة عليه وعلى شعبه وتاريخه، ودور الولايات المتحدة في تدمير البنية التحتية والمادية والبشرية له.

وفي الكتاب يبين الحوراني أن أهم ما سعت إليه أمريكا والصهيونية هو السعي لعدم تمكين الأجيال القادمة من بناء ذاتها وتفتيت القوة العربية التي تشكل خطراً على المخطط الأمريكي الصهيوني، وفرض السلام بالشروط التي يحددها الكيان الصهيوني.

ويلفت الحوراني في كتابه إلى عراقة الحضارة العربية وامتدادها وأصل الأكاديين الذي يرجع إلى العرب المهاجرين من جزيرة العرب، فامتدت دولتهم لتشمل الهلال الخصيب، وأصول الآشوريين التي تمتد إلى القبائل العربية وتطور بعض الصناعات على أيديهم، ما دفع الصهيونية للمؤامرة على هذا التاريخ العريق.

ويكشف الدكتور الحوراني في كتابه مدى علاقة الصهاينة ببعض المنظمات الكردية التي رحبت بالاحتلال الأمريكي للعراق، مبيناً دور (الموساد)في محاولة تخريب العراق وسعيه لتقوية العلاقة مع تلك المنظمات.

وفي الكتاب يكشف الحوراني الجواسيس والشركات الوهمية التي تسللت إلى العراق وشكلت فرقاً لتنفيذ مهام الاغتيالات لكوادر وشخصيات عراقية سياسية وعسكرية وإعلامية وعلمية وفضائية طالت ألف عالم ومتخصص عراقي خلال عام واحد، ثم انتقلت من العاصمة بغداد إلى كركوك التي كانت مركزاً إسرائيلياً لإدارة عمليات الاغتيالات.

ولعب ذلك المركز في كركوك حسب الكتاب دورا في شراء الأراضي والدور السكنية والمزارع في كركوك وضواحيها، فضلاً عن استمراره في تنفيذ عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية تركمانية وعربية وكردية، إضافة لقصف المقرات الحزبية للتركمان والأكراد في كركوك بهدف إشعال الفتنة في العراق.

ويتضمن الكتاب معلومات حول كيفية تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي للقوات الأمريكية بالأسلحة في العراق وللتنظيمات المتعاونة معها، كما يتضمن معلومات حول وسائل التجسس الإسرائيلية في شمال العراق وجنوبه واختراق الصهاينة لبعض الشخصيات.

وفي الكتاب الصادر عن دار العراب في دمشق ودار الصحيفة العربية في بغداد، والذي يقع في 341 صفحة من القطع الكبير مواضيع أخرى عن اغتيال العلماء العراقيين وخطورة الإعلام الصهيوني ومواضيع أخرى مختلفة تبين أهداف التغلغل الإسرائيلي وخطورته المستقبلية.

يذكر أن الدكتور محمد الحوراني باحث وكاتب ورئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، وله مقالات في الصحف والدوريات العربية، ومن مؤلفاته القوميون والإسلاميون من الصدام إلى الحوار وأقنعة الاستبداد وأزمة التحديث في العالم العربي وعولمة التعذيب خفايا سجون الديموقراطية الأمريكية والاختراق الإسرائيلي لأفريقيا السودان أنموذجاً ودور (إسرائيل) وحلفائها في ثورات الربيع العربي سورية أنموذجاً ومؤلفات أخرى.

محمد خالد الخضر

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