إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة مناهضة للاستيطان، في قرية بيت دجن شرق نابلس، وفي بلدة بيتا جنوبها بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة الأسبوعية في قرية بيت دجن، كما اعتدت على الفلسطينيين في بلدة بيتا، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتدي بشكل دائم على الفلسطينيين في قرية بيت دجن، بغية سرقة أراضيهم وإقامة مستوطنات وتوسيع أخرى في المنطقة.

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