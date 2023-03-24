قوات الاحتلال تمنع عشرات الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى وأعاقت وصول آخرين إليه.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة منعت دخول عشرات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وعرقلت وصول آخرين إليه، وتمركزت عند بواباته، وانتشرت على أسطح مبان ملاصقة للمسجد.

كما أغلقت قوات الاحتلال مفترقات شوارع وطرقاً رئيسية بسواتر حديدية، وكثفت حواجزها ودفعت بتعزيزات أخرى في شوارع المدينة والبلدة القديمة ومحيط الأقصى، كذلك اعتدت على عائلة مقدسية أثناء توجهها إلى المسجد.

وكان 300 مستوطن اقتحموا أمس الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها عند أبواب الأقصى وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين إليه.

وتدعو القوى الوطنية الفلسطينية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بحق القدس والأقصى.

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