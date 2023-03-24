الدفاع الروسية: استخدام نظام كييف اليورانيوم المنضب سيؤدي إلى تلوث كبير وأمراض خطيرة

موسكو-سانا

أكد رئيس قوات الحماية الكيمياوية والبيولوجية في الجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف أن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب التي ستنقلها بريطانيا إلى النظام الأوكراني سيؤدي إلى تلوث عدد كبير من المناطق وسيتسبب بأمراض خطيرة.

وقال كيريلوف في تصريح صحفي اليوم: “إن استخدام اليورانيوم المنضب يتسبب بتشكل سحابة ساخنة متنقلة من رذاذ اليورانيوم 238 المنتشر وأكاسيده، والتي يمكن عند تعرض الجسم لها أن تؤدي لاحقاً إلى ظهور أمراض، حيث إن الخطر الإشعاعي الرئيسي من اليورانيوم المنضب ينشأ إذا دخل الجسم على شكل رذاذ”.

وأضاف كيريلوف: “إن تدفقات إشعاع ألفا من جزيئات اليورانيوم الصغيرة المترسبة في الجهاز التنفسي والرئتين والمريء تتسبب في تطور الأورام الخبيثة، إضافة إلى أن تراكم غبار اليورانيوم في الكلى والكبد وأنسجة العظام يؤدي إلى تغيرات في الأعضاء الداخلية”.

ولفت كيريلوف إلى أن استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب من قبل كييف سيؤدي إلى خفض الصادرات الزراعية من أوكرانيا لعقود أو ربما لقرون، وسيسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للعسكريين في القوات الأوكرانية، والغرب يدرك ذلك جيداً.

واعتبر كيريلوف أن تصريحات بريطانيا حول إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب تبدو في غاية الوقاحة، وخاصة عندما تأتي قبيل حلول الذكرى السنوية للعدوان على يوغوسلافيا عام 1999، حيث تم استخدام هذه الذخيرة الخطيرة.

وأوضح كيريلوف أن الجيش الأمريكي استخدم 300 طن من اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق عامي 2003 و2004 وقصف بها مدن العمارة وبغداد والبصرة والفلوجة وكربلاء، ونتيجة لذلك أصبح الوضع الإشعاعي في مدينة الفلوجة أسوأ مما كان عليه في هيروشيما وناغازاكي.

وبين كيريلوف أن مدينة الفلوجة تسمى حتى الوقت الحاضر تشيرنوبيل الثانية.

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