الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يجددون اعتداءاتهم على مناطق آمنة في إدلب واللاذقية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد جددت اعتداءاتها على المناطق الآمنة ونقاط للجيش العربي السوري بريفي إدلب واللاذقية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان إن إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) في منطقة إدلب نفذوا اعتداءين بقذائف الهاون على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري بريفي إدلب واللاذقية.

وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتقوم باعتداءات متكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش، ما يسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك لفت المسؤول العسكري الروسي إلى ازدياد انتهاكات مسيرات ما يسمى بتحالف واشنطن الدولي المزعوم “الصارخة لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سورية، وإنها بدأت تحمل توجهات هادفة وطابعاً منهجياً”.

وبين غورينوف أنه مقارنة بالعام الماضي ارتفع عدد الانتهاكات المتعلقة برحلات الطائرات المسيرة وطيران التحالف المزعوم بشكل كبير، حيث تم منذ بداية عام 2023 تسجيل 452 حالة من هذه الانتهاكات.

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