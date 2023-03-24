مجلس الأمن يصوت الإثنين القادم على مشروع قرار روسي للتحقيق بتفجير السيل الشمالي

واشنطن-سانا

أعلنت بعثة روسيا لدى مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت في السابع والعشرين من الشهر الجاري على مشروع قرار روسي يطالب بالتحقيق في التفجير الإرهابي لأنابيب السيل الشمالي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن البعثة قولها في بيان اليوم: إن “التصويت سيجري في الـ 27 من آذار الجاري ويبدأ اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين”.

وكان الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش دحض في الخامس عشر من الشهر الجاري الرواية الغربية عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 ومزاعم وقوف مجموعة موالية لأوكرانيا وراء التفجيرات، مؤكداً أن هذه الرواية جنونية ومن ابتكار الاستخبارات الأمريكية.

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