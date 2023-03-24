غنيم يدعو المجتمع الدولي للتحرك الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال ضد الموارد المائية الفلسطينية

نيويورك-سانا

دعا رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم اليوم إلى ضرورة وجود تحركات دولية جادة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المائية، تطبيقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المتعلقة بممارسة الشعب الفلسطيني السيادة الدائمة على أراضيه المحتلة بما فيها مدينة القدس.

واستعرض غنيم خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وفق وكالة وفا الفلسطينية جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية في القطاع المائي وانعكاساتها على المواطن الفلسطيني، والمتمثلة بالاستيلاء شبه الكامل على المصادر المائية، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية المائية وتلويث البيئة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق في تصريف المياه العادمة من المستوطنات.

وطالب غنيم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في دعم التوجه الفلسطيني لإعادة الحقوق المائية وفقا للقانون الدولي وضرورة إلزام (إسرائيل) بتطبيق القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية تنفيذ ما نصت عليه المعاهدات الدولية المتعلقة بقدرة الشعوب على التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية بما في ذلك المياه.

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