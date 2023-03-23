وصول مساعدات روسية طبية إلى مشفى الباسل في القرداحة

اللاذقية-سانا

وصلت اليوم مساعدات روسية إلى مشفى الباسل في القرداحة بحدود طن واحد تقريباً من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش نائب رئيس الخدمات الطبية الروسية الموجودة على الأراضي السورية في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات تشمل أدوية ومستلزمات طبية منها “معقمات ومطهرات وفرشات وأغطية وماسكات ومحاليل” لافتاً إلى أن تقديم المساعدات الطبية مستمر للمشافي.

وكان تم تسليم نحو 2 طن من المواد الطبية والأدوية لمشفى الباسل في القرداحة في الـ 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة تقديم المساعدات الطبية للمشافي.

علاء ابراهيم

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