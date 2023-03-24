الإسباني كركيتش يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً

مدريد-سانا

أعلن المهاجم الإسباني بويان كركيتش اليوم اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعدما ارتدى قمصان تسعة أندية أوروبية.

ونشر كركيتش على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قرر اعتزال كرة القدم بعد لعبه 163 مباراة وتسجيله 41 هدفاً وصنع 19 بجميع المسابقات، معتبراً أن فترة اللعب مع نادي برشلونة هي المحطة الأبرز في مسيرته الكروية.

وحصل كركيتش 32 عاماً بقميص برشلونة على لقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بألقاب الدوري الهولندي وكأس السوبر الهولندي وكأس كندا مرة واحدة في كل منها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency