نوفاك: الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة سبب انخفاض أسعار النفط

موسكو-سانا

أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن انخفاض أسعار النفط العالمية كان بسبب الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، متوقعاً عودتها إلى مستوياتها السابقة في المدى المنظور.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نوفاك قوله في تصريح اليوم إن “الوضع يتحسن والأسعار تعود تدريجياً إلى ما كانت عليه، وفي رأيي هي حتى في المنظور قصير المدى يجب أن تتعافى إلى المستوى السابق” مشيراً إلى أن بلاده استخرجت في شباط الماضي 10.2 ملايين برميل يومياً من النفط، وأنها في آذار ستقوم بتخفيض قدره 500 ألف برميل يومياً عن مستوى شهر شباط.

وفي سياق رده على سؤال حول ما إذا كان قد تم التعاقد على جميع كميات النفط البحري لشهر نيسان المقبل قال نوفاك إن “الشركات الروسية تعمل بشكل عادي ولا تواجه أي مشاكل” مؤكداً أن العمل قد تم في هذا الاتجاه.

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