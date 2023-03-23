الواقع الاجتماعي والإنساني محور قصص المشاركين في ختام مهرجان القصة بثقافي صافيتا

طرطوس-سانا

ألقى الواقع الاجتماعي والإنساني بظلاله على نصوص القاصين المشاركين في ختام مهرجان القصة الذي نظمه الملتقى السوري للإبداع “مواسم” في صالة المركز الثقافي العربي بصافيتا.

وألقت القاصة الشابة مايا درويش طالبة طب في تقديم قصة بعنوان “مداهنة إشراق” ركزت فيها على الجانب الإنساني، وتتحدث عن الصراع بين المشاعر والعقل، مشيرة من خلال قصتها إلى أهمية السعي بشكل دائم لتحسين الجوانب السلبية، مستخدمة تراكيب وجملا أدبية واضحة وسهلة.

وفي قصة “خبر عاجل” التي ألقتها القاصة أميرة يوسف رصدت خلالها الجانب الاجتماعي وخاصة في ظل الحياة اليومية التي نعيشها حالياً بمختلف مواقفها والتي غلب عليها أيضاً الجانب الإنساني، مستخدمة أسلوب السرد الذاتي.

القاصة غنوة عباس عضو في الملتقى السوري للإبداع “مواسم” جمعت في قصتها التي حملت عنوان “مآثمة فكرة” بين الواقع والخيال، واعتمدت على استخدام أسلوبي السرد والوصف في آن واحد لمجريات أحداث القصة.

القاص الدكتور محمد يوسف عضو أيضاً بالملتقى سلط في نص بعنوان “صور” الضوء على موضوع الشهادة والشهداء، معتمداً في إغناء قصته على استخدام صور وتراكيب تغني الجانب الفني والأدبي بالقصة.

وبدورها القاصة أسيل محمد عضو أيضاً في الملتقى ركزت في قصتها “شياطين” على الصراع الدائم بين الخير والشر، وربطت ذلك بأحداث الزلزال وتداعياته.

وفي ختام المهرجان، تم تقديم قراءة نقدية لجميع القصص المشاركة اليوم من قبل الأديب غسان ونوس رئيس مجلس إدارة الملتقى، الذي أشار لمراسلة سانا إلى أن المهرجان يعتبر فرصة مهمة للاطلاع على نتاج المشاركين فيما بينهم وبالتالي زيادة الفائدة المعرفية وتبادل الخبرات والمهارات.

هيبه سليمان

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