مستوصفا الهلال الأحمر في الحسكة.. خدمات مجانية تشمل الطبابة والأدوية وإجراء التحاليل

الحسكة-سانا

يقدم المستوصفان الصحيان التابعان لفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة، خدماتهما الطبية للمواطنين بصورة مجانية، والتي تشمل تخصصات الأطفال والسنية والداخلية والنسائية والعينية، للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية وما أفرزه الحصار الجائر وتأثيره المباشر على الحياة المعيشية.

ويبن رئيس فرع منظمة الهلال علي منصور في تصريح لمراسل سانا، أن المستوصفين الموجودين في مدينتي الحسكة والقامشلي يقدمان بشكل وسطي شهرياً نحو 5000 خدمة طبية متنوعة، عبر العيادات الموجودة فيهما، إضافة إلى وجود مخبر وصيدلية في كلا المستوصفين، بدعم من الصليب الأحمر النرويجي.

ولفت منصور إلى استمرار سعي الهلال إلى تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال إضافة عيادات أخرى ودعمها بالتجهيزات الطبية، وتأمين المستلزمات الضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمراجعين، وتقديم العون لهم في ظل الظروف الصعبة وارتفاع أسعار المعاينات في العيادات الخاصة وغلاء أسعار التحاليل الطبية والأدوية.

وأكد رئيس فرع الهلال أن المستوصفات التابعة للفرع رفدت بالكوادر الطبية من أطباء أصحاب خبرة وعلى كفاءة عالية، إضافة إلى كوادر تمريضية متخصصة وإدارية تقوم بما يلزم لتامين احتياجات المستوصفات من أدوية وتجهيزات طبية.

ونوه عدد من المراجعين في المستوصف الصحي بنوعية الخدمات الطبية المقدمة، وخاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج في العيادات الخاصة، إضافة إلى تقديم العلاج والدواء مجاناً للمراجعين عبر الصيدليات المتواجدة ضمن المستوصفين فضلاً عن خدمات المخابر وإجراء التحاليل.

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