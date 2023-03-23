لقاء تنشيطي لمصارعة اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت اللجنة التنفيذية باللاذقية لقاء تنشيطياً للمصارعتين الحرة والرومانية لكل الفئات العمرية بالمحافظة، بمشاركة 60 لاعباً.

وقال أيمن نظير أحمد رئيس مكتب ألعاب القوة لمراسل سانا: إن اللقاء التنشيطي ضروري جداً للاعبي المركزين التدريبيين في مركز عطرة بجبلة والباسل باللاذقية وبمختلف الفئات للذكور، إضافة للاعبي منتخب جبلة وذلك لخلق جو اجتماعي إيجابي رياضي بغياب البطولات وتوقف النشاطات الرياضية حالياً وهو ضمن برامج الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الذين تضرروا من

الزلزال بالمحافظة والتي تقوم بها تنفيذية اللاذقية دون توقف بجميع مراكز الإيواء بالمحافظة، وبالتعاون مع بعض الجهات المعنية المتخصصة بهذا المجال.

ولفت أحمد إلى أن المباريات تجريبية ودية ليس الهدف منها الفوز أو الخسارة بل هي فرصة لاحتكاك اللاعبين وإعادتهم لأجواء المنافسات وتمكننا من معرفة مستواهم الحقيقي ووضع الخطط والبرامج التدريبية المناسبة لهم للارتقاء بمستواهم وإعدادهم بشكل جيد استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات والبطولات القادمة.

نبيل علي

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