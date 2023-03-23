بنك انكلترا يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

لندن-سانا

أعلن بنك انكلترا المركزي عن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة لتصل إلى 4.25 بالمئة، ولترتفع بذلك أسعار الفائدة في بريطانيا لأعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وذكر محضر الاجتماع الصادر اليوم عن بنك انكلترا أنه “إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة، فسيستلزم الأمر المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.

وتوقع بنك انكلترا أن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود في الوقت الحالي، وأن التضخم لا يزال يمثل خطراً.

وجاء رفع الفائدة على الرغم من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، كما ترك بنك انكلترا الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات إذا استمر التضخم مرتفعاً.

وكان الفيدرالي الأمريكي أعلن أمس عن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة، فيما أعلن المركزي الأوروبي عن زيادتها بمقدار 50 نقطة الأسبوع الماضي.

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