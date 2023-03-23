افتتاح معرض الوسائل التعليمية من مخلفات البيئة في إحدى مدارس ريف الرقة المحرر

الرقة-سانا

افتتحت مديرية التربية في الرقة معرض الوسائل التعليمية من مخلفات البيئة للمدرسة رماز الرويلي في مدرسة علية الشمالية.

وأوضح مدير التربية فراس العلو في تصريح لمراسل سانا أن مثل هذه الأعمال التي قدمتها المدرسة لها تأثير إيجابي على الطلاب في مجال النظافة العامة وتحويل المواد من توالف البيئة إلى قطع فنية، والذي بدوره يساعد الأطفال على إبراز موهبتهم وقدرتهم.

وأشارت المدرسة رماز الرويلي في تصريح مماثل إلى أن الأعمال المقدمة في المعرض تتنوع بين اللوحات والمجسمات الفنية، بعضها مرسوم بالألوان والآخر مصمم من توالف البيئة الطبيعية ومن أغصان وأوراق النباتات، ومن مخلفات الحديد والزجاج والبلاستيك وغيرها، حيث يتم تقديمها بصورة فنية لائقة.

محمد الفرج

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