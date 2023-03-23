فرع السورية للتجارة بدمشق يطرح سلة غذائية رمضانية

دمشق-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق عن طرح سلة غذائية بـ 99 ألف ليرة سورية في جميع صالاته، وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الفرع سامي هليل في تصريح لمراسل سانا أن السلة تتكون من 2 ليتر زيت دوار الشمس، و1 كيلوغرام من السمنة النباتية، و2 كيلوغرام رز كبسة، و200 غرام شاي سوبر بيكو، و2 كيس شعيرية وزن 500 غرام، وعبوة واحدة من رب البندورة زنة 1350 غراماً، وعبوة من مربى المشمش زنة 430 غراماً.

وأشار هليل إلى أن الهدف من طرح السلة في جميع مجمعات وصالات ومنافذ البيع التابعة للفرع هو توفير المواد الغذائية المطلوبة في الشهر الكريم بسعر مناسب.

علي عجيب

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