القائم بأعمال السفارة الأردنية: وصول سبع شاحنات تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال

دمشق-سانا

أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق الدكتور باسل الكايد أن قافلة جديدة تضم سبع شاحنات محملة بالعديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية مقدمة من المملكة، وصلت اليوم عبر معبر نصيب الحدودي.

وأوضح الكايد في تصريح صحفي اليوم في مقر السفارة أن مساعدات الخير الأردنية مستمرة بالوصول إلى الأشقاء في سورية، حيث تضم الشحنة الجديدة العديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية، ومن ضمنها وحدة كلى متكاملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الطبية.

وأشار الكايد إلى أنه مع وصول هذه الشاحنات يصبح عدد شاحنات الجسر البري التي وصلت إلى سورية لغاية اليوم 138 شاحنة حملت مئات الأطنان من المواد الطبية والإنسانية، وهي استمرار وتأكيد لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتقديم كل ما يمكن للأشقاء في سورية لتجاوز محنة الزلزال.

ريم حشمه

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