مبادرة تطوعية لمعلمة في السويداء لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الناجين من الزلزال

السويداء-سانا

نظراً لأهمية وجود كوادر مؤهلة قادرة على التدخل بالأزمات بشكل عام والتعامل مع الناجين من كارثة الزلزال أطلقت المعلمة آمال أبو أحمد المدربة في مجال التنمية البشرية، بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة ومديرية الثقافة وأكاديمية سوريانا لبناء القادة في محافظة السويداء مبادرة تدريبية تطوعية للمتضررين من كارثة الزلزال.

المبادرة التي وصلت إلى 100 متدرب ضمن أربع ورشات بمعدل يومين لكل ورشة تستهدف وفقاً للمعلمة أبو أحمد الحاصلة على الإجازة في علم النفس ودبلوم التأهيل التربوي العاملين في قسم الدعم النفسي في الجمعيات الأهلية وطلبة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع والمرشدين النفسيين والاجتماعيين وبعض الأشخاص المهتمين.

وبينت أبو أحمد أن المبادرة استهدفت أيضاً تدريب فريق مهارات الحياة التابع لمديرية ثقافة السويداء على المبادئ الأساسية للإسعافات النفسية الأولية، وكيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين، وطرق التدخل النفسي الاجتماعي مع الناجين من كارثة الزلزال، ومهارات مقدمي الرعاية وتنفيذ أنشطة عملية حول طرق التعامل مع ردود فعل الأشخاص على الكوارث، وكيفية تقديم المساعدة بطريقة مسؤولة، وتعليم الاستراتيجيات الإيجابية للتعامل مع الضغوط.

مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر أشارت إلى أن الورشة التدريبية لفريق مهارات الحياة في قسم ثقافة الطفل جاءت بهدف تطوير خبراته واستثمارها في مجال التعامل مع المتضررين من الزلزال، وتقديم كل أشكال الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية لهم، لافتة إلى أن المعلمة والمدربة أبو أحمد تطوعت للتدريب بشكل مجاني، منطلقة من شغفها بمجال التدريب بطريقة إبداعية واحترافية وغير نمطية.

مسؤولة فريق مهارات الحياة رئيسة قسم ثقافة الطفل في مديرية ثقافة السويداء ديالا الملحم لفتت إلى أن الورشة التدريبية شملت تدريب نحو 20 شاباً وشابة من كوادر فريق مهارات الحياة على أساسيات وأساليب الدعم النفسي للأطفال واليافعين المتضررين من كارثة الزلزال، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية وجلسات الدعم النفسي لهم، لتعزيز الطاقة الإيجابية لديهم وتجاوز مشاعر الإحباط والخوف التي نتجت عن الكارثة.

وعملت المعلمة آمال أبو أحمد سابقاً رئيساً لدائرة التدريب والتأهيل التربوي في مديرية تربية السويداء ومدربة لبرنامج الجندر مع منظمة الأمم المتحدة ومدربة لبرنامج تعزيز صحة المراهق النفسية والجسدية مع منظمة اليونيسيف ومدربة دعم نفسي مع منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي).

سهيل حاطوم

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