تركيب 10 محولات كهربائية في ريف الرقة المحرر

الرقة-سانا

ركبت الشركة العامة لكهرباء الرقة 10 محولات جديدة، بهدف تحسين الواقع الكهربائي في ريف الرقة المحرر.

وأوضح مدير شركة كهرباء الرقة علي العبد الهادي في تصريح لمراسل سانا أنه تم وضع 3 محولات بالخدمة في الحمدانية والحصيوة وقرية الأمل بريف الرقة الشرقي، ويتم العمل على تركيب المحولة الرابعة في قرية الجبلي تحتاني.

وأشار العبد الهادي إلى أنه تم توزيع 6 محولات في الريف الغربي، محولتان في مدينة دبسي عفنان و3 محولات في منطقة شعيب الذكر ومحولة في قرية متحير.

محمد الفرج

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