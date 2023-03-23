التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج امتحانات مقررات الفصل الأول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2022-2023.

وحددت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم موعد قبول طلبات الاعتراض على النتائج اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الـ26 من الشهر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الواقع في الـ4 من نيسان القادم.

وسمحت الوزارة للطلاب بتقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية بجامعاتهم وفق الأسس المعتمدة والرسوم المطلوبة.

ويقدر عدد طلاب السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية بنحو 10 آلاف طالب وطالبة، واعتمدت السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة منذ العام الدراسي 2015-2016، حيث أصبح هناك امتحان مركزي موحد ومؤتمت لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، وتعد من السنوات الدراسية للطالب.

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