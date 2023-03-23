خطة لاستصلاح ألفي دونم من الأراضي في السويداء

السويداء-سانا

اعتمد فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في السويداء خطة لاستصلاح ألفي دونم من الأراضي لصالح المزارعين بمناطق مختلفة من المحافظة.

وذكر مدير الفرع المهندس شوقي اشتي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخطة تتوزع مناصفة بين أراض لزراعتها بالمحاصيل الحقلية وأخرى للأشجار المثمرة، مبيناً أن تنفيذها في قرى وبلدات المحافظة يستند للأولويات والكشف الفني عن المواقع المطلوب استصلاحها بناء على الطلبات المقدمة من المزارعين والجمعيات الفلاحية.

ولفت المهندس اشتي إلى أن مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير يسهم في تحسين مجال الاستثمار في القطاع الزراعي عبر زيادة المساحات المستصلحة من الأراضي، مؤكداً أهمية دعمه بالآليات الهندسية الجديدة.

عمر الطويل

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