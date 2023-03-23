مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب آخر جراء إطلاق نار بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية.

ونقلت صحيفة سياتل تايمز عن الشرطة قولها: إن الحادث وقع في منتزه غازووركس في سياتل، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعتبر حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة، حيث يسمح الدستور الأمريكي بحمل السلاح الفردي وسط جدل واسع حول ضرورة تعديل قوانين ضبط حيازة الأسلحة، مع تفشي ثقافة العنف وانتشار الجرائم في المجتمع الأمريكي.

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