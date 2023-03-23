وزير الاقتصاد العماني يبحث مع السفير ميا ترتيبات انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة

مسقط -سانا

بحث وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري مع سفير سورية في مسقط الدكتور إدريس ميا التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وسبل وآفاق الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي.

وأكد الوزير الصقري صلابة ومتانة العلاقات السورية العمانية وأهمية الارتقاء بها في كل المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي منها، لافتاً إلى أهمية انعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة، وضرورة تحويل الخطط والاتفاقيات إلى برامج عمل تنفيذية تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره أعرب السفير ميا عن الامتنان والشكر لمواقف عمان الداعمة لسورية وللمساعدات التي قدمتها لمنكوبي الزلزال، مشيراً إلى أن العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين قائمة على إرث قديم وتاريخ مشرف.

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