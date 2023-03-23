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العراق يجدد التأكيد على موقفه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني

2023-03-23

 بغدادسانا

أدانت وزارة الخارجية العراقية التصريحات التي أطلقها الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، وأعربت عن رفضها القاطع لها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: “إن العراق يعرب عن إدانته تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، كما يدين استخدامه خريطة لكيانه تضم حدوداً من المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعرب الصحاف “عن رفض العراق القاطع لخطاب التحريض وجميع الممارسات التي تتعارض والحقوق الإنسانية والأخلاقية للشعب الفلسطيني، كما يجدد موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه الذي لن يسقط بالتقادم”.

وكان سموتريتش دعا في خطاب عنصري تحريضي مطلع الشهر الجاري إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس عن الوجود.

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