الجيش الصيني يطلب من سفينة حربية أميركية مغادرة بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

حذر الجيش الصيني سفينة حربية أميركية دخلت بحر الصين الجنوبي، وطلب منها مغادرة المنطقة.

وأعلنت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الصيني وفقاً لوكالة فرانس برس أن المدمرة الأميركية “يو إس إس ميليوس” المزودة بصواريخ موجهة دخلت اليوم المياه المحيطة بجزر باراسيل.

وقال المتحدث باسم الجيش تيان جونلي: “قامت قوات بحرية وجوية صينية برصد ومراقبة السفينة بموجب القانون الدولي وتم تحذيرها بوجوب المغادرة”، مشيراً إلى أن السفينة توغلت بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصينية من دون إذن من حكومة الصين، ما أضر بالسلام والاستقرار في المنطقة.

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