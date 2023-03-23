إصابة شخص جراء حريق بمصنع كيماويات في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب شخص جراء اندلاع حريق أدى إلى انفجار في مصنع للمواد الكيماوية بمدينة باسادينا في مقاطعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين محليين بالمقاطعة قولهم اليوم: “اندلع حريق ضخم عقب انفجار وقع بمصنع مملوك لشركة (اينيوس فينول)، وينتج مركب كومين الكيماوي أسفر عن إصابة شخص بحروق وأضرار بالمصنع”، مشيرين إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد نحو ساعة من اندلاعه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار وقع أثناء نقل الغاز الطبيعي المسال من شاحنة صهريج إلى صهريج تخزين.