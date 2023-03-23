السلطات الجزائرية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

الجزائر-سانا

أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا مروراً بالجزائر.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة قولها في بيان اليوم: “إن مصالح الأمن الوطني الجزائري نجحت في تفكيك شبكة مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وإن هذه العملية مكنت من توقيف 15 شخصاً مشتبهاً بهم”، مشيرة إلى أن التحريات التي دامت لأكثر من 5 أشهر أسفرت عن كشف خيوط هذا التنظيم الذي يعمد لنقل المهاجرين عبر المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة جنوب شرق الجزائر ومنها نحو السواحل الأوروبية.

وكان حرس السواحل الجزائري أعلن أمس الأول انتشال 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة شاطئ واد بيبي غرب ولاية سكيكدة.

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