مدفيديف: التهديد بنشوب نزاع نووي آخذ في التصعيد

موسكو-سانا

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن التهديد بنشوب نزاع نووي لم نتجاوزه بل إنه آخذ بالازدياد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله خلال مقابلة له مع وسائل إعلام روسية: “إن التهديد بنشوب نزاع نووي في العالم لم يمر بل إنه في ازدياد وإن خطر نشوب صراع نووي لم يزل قائماً، بل ازداد الآن بشكل جدي.”

وكانت منظمة (حملة نزع السلاح النووي) البريطانية أدانت في وقت سابق اليوم قرار لندن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، محذرة من خطورة هذا التحرك وأثره المتمثل بزيادة معاناة المدنيين.

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