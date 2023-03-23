وينيسلاند يدعو إلى وقف الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية

نيويورك-سانا

دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إلى وقف فوري للأنشطة الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن هذه المستوطنات ليست لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأعرب وينيسلاند في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي اليوم حول تطبيق القرار رقم 2334 الصادر عام 2016 وفق وكالة وفا الفلسطينية عن انزعاج الأمم المتحدة من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بشكل منهجي ما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح وينيسلاند أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات لإقامة أكثر من 7200 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال هدم 331 منزلاً فلسطينياً ما أدى إلى تهجير 388 فلسطينياً بينهم 89 امرأة و197 طفلاً.

بدورها شجبت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ووقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية وتهجير سكانها.

وصدر البيان المشترك عن دول البرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق (إسرائيل) للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency