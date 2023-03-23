الجزائر: إنكار حكومة الاحتلال وجود الشعب الفلسطيني سلوك عدواني

الجزائر-سانا

أكدت الجزائر أن تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) والذي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني سلوك عدواني يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وتأتي ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة.

وشددت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أوردته وكالة وفا على أن هذه التصريحات الاستفزازية تشكل خرقاً فاضحاً للشرعية والأعراف الدولية من شأنها تهديد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان الوزير في حكومة الاحتلال (سموتريتش) دعا مطلع الشهر الجاري إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس عن الوجود، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وتنديد دولي واسعين، حيث قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن تصريح (سموتريتش) استفزازي وتحريضي وغير مقبول ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

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