مشاركات متنوعة بمهرجان القصة في ثقافي صافيتا

طرطوس-سانا

نظّم الملتقى السوري للإبداع “مواسم” مهرجاناً قصصياً شارك فيه خمسة من القاصين، قدموا نتاجات متنوعة بين الوجدانية والاجتماعية والإنسانية والفلسفية وبأساليب فنية مختلفة.

المهرجان الذي استضافته صالة المركز الثقافي في صافيتا قدمت في مستهله القاصة الشابة إنجي محمد قصة وجدانية بعنوان “زهر الخريف” مستخدمة صوراً وألفاظاً وتراكيب قوية، وتمحور موضوعها حول كيفية تحدي صعوبات الحياة وعدم الاستسلام لأي حدث أو موقف أو مشكلة تعترضنا.

القاص الشاب محمد علوش قرأ قصة بعنوان “كهف أفلاطون” وهي لوحة فلسفية تتحدث عن الإنسان المعاصر كيف يعيش التناقضات التي يحاول أن يتغلب عليها في المجتمع.

وألقت القاصة الشابة شذا خزامة قصة حملت عنوان “حذاء ثقيل” تتحدث حول الأفكار المتوارثة والتي عبرت عنها القاصة بأسلوب رمزي، وتناول موضوعها تقليداً متوارثاً وكيفية التعامل معه.

القاص عدنان محمود ونوس عضو بالملتقى السوري للإبداع “مواسم” شارك بقصة بعنوان “نفاق سياسي” تميزت بأسلوب الكوميديا السوداء والرمزية وتحوي نقداً بناء للواقع.

وختمت القاصة نجاة خليل بقصة بعنوان “وسادة من تراب” مستخدمة أسلوب القصة الشاعرية والتصويرية التي تتناول واقعاً عاشه السوريون خلال فترة العشر السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الملتقى الأديب غسان ونوس لمراسلة سانا أنه قدم قراءة نقدية لمجموعة النصوص القصصية للمشاركين والتي استلمها مسبقاً وأعد دراسة لكل واحدة منها، مبيناً أن القصص تميزت بالتنوع من حيث الموضوع والبناء والشكل الفني حيث تناولت مواضيع منوعة إنسانية واجتماعية وفلسفية ووجدانية وغيرها ويدخل العلم في بعض منها.

وأضاف ونوس: إن أغلبية المشاركين شبان وشابات، وهذا مبشر بمستقبل جيد ومشرق للقصة القصيرة بشكل خاص لأن القصة كتّابها قلائل، والملتقى يهتم بمختلف الأنواع والأجناس الأدبية.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم غد بمشاركة ستة قاصين.

هيبه سليمان

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