إصابة 25 شخصاً إثر جنوح سفينة في إسكتلندا

أدنبره-سانا

جنحت سفينة ضخمة اليوم بينما كانت ترسو في ميناء “ليث” بالعاصمة الإسكتلندية أدنبره وانقلبت ما أدى إلى إصابة 25 شخصاً.

ونقلت “اسوشييتد برس” عن خدمة الإسعاف الإسكتلندية قولها: إن “سفينة الأبحاث بيتريل انقلبت جراء الرياح القوية، ما أدى إلى إصابة 25 شخصاً تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج”.

وأظهرت صور تلفزيونية السفينة وهي تميل إلى الجانب بزاوية 45 درجة على رصيف الميناء جراء الرياح القوية.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ في رصيف “امبيريال” بميناء ليث بعد أن انحرفت السفينة نحو جانبها الأيمن.

ويبلغ طول سفينة الأبحاث 76 متراً وتم تجهيزها بتكنولوجيا استكشاف أعماق البحار، وقادت العديد من المهام لتحديد موقع حطام السفن التاريخية.

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