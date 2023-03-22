ثقافي حمص يرثي الباحث الفلسطيني رياض زيد في حفل تأبيني

حمص-سانا

أقام المركز الثقافي بحمص بالتعاون مع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين حفل تأبين للباحث والكاتب الفلسطيني المهندس رياض محمد زيد بحضور قامات ثقافية وعلمية ومثقفين وأصدقاء الراحل.

ونوه رئيس قسم اللغة العربية في المعهد العالي للغات بجامعة البعث الدكتور صام الكوسا في كلمة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بمناقب الراحل “زيد” الذي حمل في قلبه وقلمه وطنه الأول فلسطين إلى جانب وطنه الثاني سورية التي منحته الزوجة والولد ليسطر عشقه لمدينته الفلسطينية صفد ولذكريات الطفولة فيها وآلام النكبة والتشرد وأحلام العودة كتباً ومحاضرات وأبحاثاً على مدى خمسين عاماً من العطاء الفكري المتقد.

ولفت الكوسا إلى أن الراحل “زيد” الذي ترك سيرة عطرة وميراثاً من العلم والأخلاق شأنه شأن كل فلسطيني ذاق مرارة النكبة واكتوى بنارها فزاد إصراره على التمسك بالعلم سلاحاً ونبراساً أضاء المحافل الثقافية من خلال الصالون الأدبي الذي أنشأه وضم نخبة من رجال الفكر والثقافة في حمص، إضافة إلى نشاطه في حقول العمل الثقافي الأخرى والجمعية التاريخية وجمعية العاديات ورابطة الخريجين الجامعيين والاتحاد العام للكتاب والصحفيين وغيرها.

بدورها مديرة المركز الثقافي بحمص وفاء يونس تحدثت عن مآثر الراحل ككاتب ومهندس مدني في مختلف المجالات الثقافية والفكرية في مدينة حمص، إضافة إلى تصاميمه الإنشائية التي تشهد عليها كثير من الصروح المعمارية الحضارية في هذه المدينة التي ترك أثراً جميلاً فيها.

وألقى كل من الشيخ أحمد تميم ممثلاً عن مدير أوقاف حمص وإياد زيد نجل الفقيد وغانم الأتاسي من أصدقاء الراحل كلمات عبروا فيها عن حزنهم لفقد رجل أخلص لقضيته وأثمر أخلاقاً نبيلة وثقافة عريقة.

ورثى الشاعر بسام جمال الدين صديقه “زيد” بقصيدة حملت عنوان “يا عابر القلب جدد للهوى لغة” عبر فيها عن أسفه لفقد من ترك في القلب غصة تنوء بسجاياه المعطرة بالطيب والإخلاص.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل “زيد” الذي ترجل منذ أسابيع هو من مواليد صفد بفلسطين عام ستة وثلاثين وتسعمئة وألف، هاجر إلى لبنان فسورية بعد نكبة ثمانية وأربعين، ومنذ خمسينيات القرن الماضي استقر في حمص حيث حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة حلب ونفذ العديد من المشاريع الهندسية، وكان عضواً في العديد من الاتحادات والجمعيات والمنتديات منها

لجنة البيئة في الهلال الأحمر السوري والجمعية السورية التاريخية والعاديات ورابطة المهندسين المتقاعدين والاتحاد العام للكتاب والصحفيين في سورية.

ثقافياً وفكرياً كان من المؤسسين الأوائل في الحقل الفلسطيني الوطني وقدم عشرات المحاضرات في الشأنين العربي والفلسطيني وفي مجالات البيئة والتاريخ والعمارة وغيرها وله كتابان الأول بعنوان “بحوث في النكبة والحصاد المر” والثاني “جرار الدمع” وهو كتاب منوع غني بالمقالات

السياسية والأدبية التي تعكس رؤية الكاتب وتعبر عن وجدانه وذكرياته عن فلسطين وما فيها من آثار ومواقع دينية ومدن كالقدس وصفد التي كان لها أثر في تكوينه الفكري لتتحول فيما بعد إلى مقالات ودراسات تاريخية وأدبية.

حنان سويد

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