الوزير سالم يبحث مع المزروعي آليات تطوير العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم مع رئيس الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي محمد بن عبيد المزروعي والوفد المرافق له تطوير العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية المطروحة والتعاون المشترك في المرحلة القادمة بما يخدم المستهلك السوري وأمنه الغذائي.

وأعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات لتطوير العمل والتعاون البناء مع الهيئة لإقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الجميع، مبيناً أن الوزارة معنية بتوفير البيئة المناسبة لواقع الأعمال تجارياً كان أم صناعياً لكونها وزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي للمواطن السوري.

ولفت الوزير سالم إلى أن الوزارة قدمت مشروع قانون حول خفض التكاليف لبعض المواد الأساسية وخاصة المستوردة، وهو قيد المعالجة مع اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء، مشيراً في هذا الصدد إلى التداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، وتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة لجهة ارتفاع تكاليف المواد وارتفاع أسعارها بشكل أثقل كاهل المستهلك.

من جهته قدّم المزروعي شرحاً مفصلاً حول عمل الهيئة واستثماراتها، ومدى تطورها خلال السنوات الماضية والإمكانيات المتاحة لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء وتعزيز آليات التسويق والتبادل التجاري، معرباً عن الرغبة في زيادة استثمارات الهيئة في سورية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وإقامة مشاريع جديدة إضافة إلى إعادة إحياء عدد من الشركات التابعة للهيئة.

حضر اللقاء المدير العام للمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين عبيد.

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