اعتقال شخص في ألمانيا لانتمائه إلى تنظيم (داعش) الإرهابي

برلين-سانا

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم اعتقال شخص لارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الادعاء العام قوله في بيان: إنه تم القبض على المشتبه به في مدينة ايسن غرب البلاد بتهمة الانتماء إلى وحدة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سورية وأمر قاض باحتجازه في انتظار لائحة الاتهام.

وأضاف البيان: إن الإرهابي متهم بالانضمام إلى التنظيم المتطرف في سورية أواخر عام 2013 وإنه أدى اليمين علانية بالولاء لـ “داعش” والانتماء لوحدة من وحداتها قامت بخطف وإعدام العديد من الأشخاص الذين وصفوا بأنهم غير مرغوب بهم.

ولم يذكر الادعاء المزيد من التفاصيل حول دور الإرهابي أو تاريخ قدومه إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت السلطات الألمانية القبض على امرأة لانتمائها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في مطار فرانكفورت، بعدما صدرت بحقها مذكرة توقيف أواخر العام الماضي، وسافرت تلك المرأة إلى سورية مع زوجها عام 2013 وانضما لتنظيم “داعش” الإرهابي وبعد مقتل زوجها تزوجت من إرهابيين اثنين في التنظيم على التوالي، وعاشت في العراق وسورية حتى مطلع عام 2019.

يشار إلى أن الدول الغربية تغاضت وسهلت سفر العديد من مواطنيها إلى دول الشرق الأوسط من أجل الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية فيها، ولكن بعد بدء ارتداد الإرهاب إليها وفشل سياساتها الداعمة له بدأت تشدد إجراءاتها الأمنية لمنع عودة الارهابيين إليها.

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