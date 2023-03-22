إعادة التيار الكهربائي لشهبا بعد إصلاح الأضرار على خط التوتر العالي 66 ك.ف

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والشركة العامة لكهرباء السويداء التيار الكهربائي لمنطقة شهبا بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بخط التوتر العالي 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل شهبا جراء تعد عليه.

وذكر مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس غسان ناصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن ورشات المؤسسة والشركة عملت على مدى يومين لمعالجة الأضرار التي لحقت بخط التوتر، وتضمنت وصل أمراس بطول 1.5 كيلومتر، تحوي ضمنها 5 فتحات ينبثق عن كل منها ثلاثة خطوط فرعية.

وكان خط التوتر العالي 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل شهبا تعرض ليلة أول أمس لإطلاق نار وسرقة الأمراس بالقرب من قرية صلاخد، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن مدينة شهبا وقرى منطقتها.

عمر الطويل

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