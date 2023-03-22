مشاركات دولية قادمة للرباع الأولمبي معن أسعد

دمشق-سانا

يواصل البطل الأولمبي الرباع معن أسعد الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات استعداداته للمشاركة في عدة بطولات دولية، وطموحه مواصلة التألق ورفع علم سورية في تلك المحافل.

وأوضح أسعد في تصريح لـ سانا أنه يستعد للمشاركة في عدة محطات رياضية مهمة، منها بطولة آسيا بكوريا الجنوبية في الثاني من شهر أيار القادم، إضافة إلى بطولة العالم بالسعودية، وبطولة التحدي بكأس قطر، وبطولات عربية أخرى خلال العام القادم.

وعن مشاركته في البطولة الآسيوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية، أكد أسعد أن المشاركة في البطولة ستكون فرصة للخضوع لفحص المنشطات، وإجراء تحاليل لازمة وضرورية، أي أنه لن يشارك كمنافس بحسب النظام المتبع في هذه البطولة، لكنه سيشارك ببطولة العالم بالسعودية والتي تعد الأقوى، لأنها بطولة تساعد على كسب نقاط للتصنيف، وهي فرصة للتحدي والفوز بالذهب.

ووفق أسعد، من الضروري الفوز بخمس بطولات من أصل سبع، بحسب نظام التأهل إلى أولمبياد باريس عام 2024.

وأشار أسعد إلى أنه يتمرن مرتين في اليوم، بمعدل ساعتين صباحاً وساعتين مساء، ضمن معسكر داخلي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، تحت إشراف شقيقه المدرب قيس أسعد.

وكان الرباع أسعد أحرز ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال في دمشق، بمشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات العربية كافة في منافسات فوق 109 كغ، فجاءت في الخطف بـ 185 كغ والنتر بـ 235 كغ والمجموع بـ 420 كغ، وأحرز ثلاث ميداليات فضية في بطولة آسيا لرفع الأثقال التي جرت في أوزبكستان، وأحرز برونزية أولمبياد طوكيو، إضافة إلى ذهبية ضمن منافسات النتر بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية، وذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا في عام 2019، كما حصل على برونزية العالم في مسابقة النتر لرفع الأثقال للرجال في كولومبيا عام 2022.

هادي عمران

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