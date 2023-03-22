الطيران المدني الفرنسي يطالب بإلغاء رحلات للطيران بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية

باريس-سانا

طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 30 رحلة غداً في مطار باريس-أورلي و20 بالمئة في المطارات الأخرى بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المديرية قولها: إن منصات مرسيليا-بروفانس وتولوز-بلانياك وليون-سان-إكزوبيري ستتأثر بإلغاء واحدة من كل خمس رحلات تغادر أو تصل خلال اليوم التاسع من التعبئة ضد الإصلاح في فرنسا واليوم الأول منذ إقراره.

وكان آلاف الأشخاص شاركوا في السابع من الشهر الجاري في إضرابات واحتجاجات في أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، كما شهدت حركة النقل بداية الشهر اضطراباً في مترو العاصمة باريس، ويأتي ذلك في وقت تصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد فيما ترفض النقابات بالإجماع وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

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