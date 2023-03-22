التربية تحدد ساعات دوام المدارس خلال شهر رمضان

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية بدء الدوام خلال شهر رمضان المبارك في جميع المدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة وذات الدوام الكامل، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، وفي المدارس ذات الدوام النصفي اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

ووفق قرار صدر اليوم وتلقت سانا نسخة منه، بينت الوزارة أنه سيتم اختصار مدة كل حصة 5 دقائق، بحيث تصبح 40 دقيقة، ومدة كل فرصة 5 دقائق لتصبح 10 دقائق في المدارس ذات الدوام الكامل، بينما تختصر مدة كل حصة 5 دقائق، بحيث تصبح 35 دقيقة، وتبقى مدة كل فرصة 10 دقائق في المدارس ذات الدوام النصفي.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أصدر في الـ 18 من آذار الجاري قراراً بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بالنسبة للوزارات والإدارات وسائر الجهات العامة الأخرى.

رحاب علي

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