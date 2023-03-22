جامعة دمشق تعلن ملء شواغر للدراسات العليا عدا بعض الاختصاصات

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم عن مفاضلة ملء الشواغر المتوافرة للدراسات العليا عدا (كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية) ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2022-2023.

وتضمن إعلان الجامعة الذي تلقت سانا نسخة منه شروط التقدم للمفاضلة والأعداد المقترح قبولها في الدراسات العليا والأوراق المطلوبة في كل من ماجستيرات الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص.

وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم قبول الطلبات في مركز المفاضلة في مديرية النظم والمعلومات، اعتباراً من صباح يوم الخميس 23-3-2023 ولغاية يوم الخميس 30-3-2023.

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