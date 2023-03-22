الدوما الروسي: الولايات المتحدة أنشأت حوالي 400 مختبر للتحكم بانتشار الأوبئة

موسكو-سانا

كشفت نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا إنه تم إنشاء حوالي 400 مختبر مزدوج الاستخدامفي الولايات المتحدة ما يسمح للأمريكيين بإدارة وتشكيل انتشار الأوبئة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ياروفايا قولها اليوم: إن الخطة العالمية للتطوير العسكري البيولوجي لبلدان العالم لا تشمل فقط البنتاغون وأجهزة المخابرات الأمريكية بل تشمل أيضاً الشركات التابعة لها، وقد تم إنشاء حوالي 400 مختبر ثنائي الغرض في الولايات المتحدة، حيث تسمح نتائج بحوثهم بالمساعدة في إدارة وتشكيل انتشار الأوبئة.

وفي سياق متصل قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف: إن جغرافية أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست مصادفة، حيث عبرها يتم تشكيل نقطة انطلاق لهجوم عسكري محتمل ضد روسيا.

وأضاف كوساتشيف: إن تنفيذ برامج بيولوجية على أراضي أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وجمع العينات الحيوية وحتى دراسة رد فعل السكان المحليين على بعض مسببات الأمراض يخلق ليس فقط القدرة على محاكاة انتشار الأوبئة المحلية في هذه المنطقة، ولكن أيضاً القدرة على إدارتها.

وتابع كوساتشيف: مع الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تم تحديدها أثناء التحقيق البرلماني يمكننا التوصل إلى استنتاج لا لبس فيه أن البرامج البيولوجية الأمريكية لها هدف مزدوج واضح ومقصود، من بين أمور أخرى، للاستخدام العسكري.

وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف أعلن في وقت سابق أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك معلومات جديدة حول أكثر من 100 أوكراني، شاركوا في البرامج البيولوجية الأمريكية ذات الأغراض المزدوجة.

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